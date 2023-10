Il centrale ex Salernitana William Troost-Ekong - attualmente al Paok Salonicco - ha spiegato in una lettera aperta gli sforzi spesi per rendere il suo trasferimento dal Watford alla Salernitana, risalente a gennaio 2023, un trasferimento ecosostenibile a tutti gli effetti:



"In Africa i segni del cambiamento climatico sono molto più visibili che in Europa - ha scritto il nigeriano - Però sono riuscito a rendere il mio trasferimento dal Watford alla Salernitana più green possibile: abbiamo calcolato di aver accumulato un’impronta di carbonio totale di poco meno di una tonnellata, che abbiamo compensato piantando alberi.



Ho visitato una fattoria a Torano Castello, a circa due ore da Salerno, per piantare un olivo e conoscere l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio”