Intervistato da Il Secolo XIX, l'ex allenatore della Sampdoria Walter Zenga ha svelato un retroscena sul mancato trasferimento al Napoli di Roberto Soriano quando lui era alla guida dei blucerchiati: "C’era l’Inter in pressing su Eder per prelevarlo nell’ultima giornata e anche Soriano era praticamente già ceduto, così dopo quel 2-2 a Napoli io andai a Milano per l’ultima giornata di mercato e restai tutto il giorno in hotel con Ferrero, Romei e Osti facendo l’impossibile per tenere sia Eder che Soriano e alla fine li convinsi".