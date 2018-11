Vi ricordate Toninho? A Genova, sponda, tutti ce l'hanno ben presente. Nessuno si è scordato quel fuoriclasse brasiliano che dettava i tempi alla formazione dello scudetto, quello che trainava la squadra allenata da Vujadin Boskov e composta da un gruppo di calciatori storici come Mancini, Lombardo, Pagliuca e Vierchowod.Neppure Cerezo ovviamente ha scordato Genova e il Doria: ": si perdeva palla e ognuno aveva il proprio uomo da marcare. Tutti noi eravamo responsabili di un avversario da controllare" ha raccontato a Ilromanista.eu. "Quella era una squadra forte caratterialmente. Vialli, Mancini, Pari, Vierchowod, Mannini erano tutti uomini di spessore, riuscivano a tenere il gruppo unito e compatto, dentro e fuori dal campo. Questo era il nostro segreto. Così Boskov aveva pochi problemi da risolvere".Nonostante ciò, c'era qualcosa che faceva imbestialire Zio Vuja: ". Lo diceva quando litigavano". Cerezo ha ripercorso anche il suo trasferimento a Genova: "Perché la Samp? In un primo momento dovevo andare al, poi ci furono dei problemi. A quel punto pensavo di restare a Roma. Quando capii che non era possibile, il mio procuratore, che a quei tempi era Canovi, mi propose la Sampdoria: mi parlava bene della società e della città. Così ho deciso di far fare il suo corso alla vita. Canovi aveva ragione. A Genova sono stato bene”.L'ex blucerchiato ha vissuto un' importante esperienza anche nella Roma giallorossa. Le differenze tra i tifosi della Samp e quelli della squadra capitolina però sono molto evidenti: “. Il tifoso giallorosso vive per la squadra la mattina, il pomeriggio, la sera e penso anche quando dorme" ha raccontato ancora. "Un calciatore a Roma può anche giocare male una partita, ma per il tifoso cambia poco. Il romanista anche se hai fatto qualche cazzata ti viene a salutare, se ti incontra ti offre un caffè. Ha l'allegria tipica dei brasiliani.. Non c'è il contatto che si crea a Roma. Mi considero fortunato per aver giocato a Roma e Genova, inoltre in due grandissime squadre” ha concluso Cerezo.