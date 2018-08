L'avventura di Emiliano Viviano allo Sporting Lisbona era partita sotto grandi auspici. L'ex portiere della Sampdoria era stato fortemente voluto in Portogallo dal tecnico Mihajlovic, che lo aveva già conosciuto e apprezzato proprio a Genova. I clamorosi ribaltoni in seno al club biancoverde, però, hanno completamente variato la situazione.



Oggi l'allenatore dello Sporting non è più Mihajlovic, bensì Peseiro e anche la situazione di Viviano, sulla carta titolare in avvio di stagione, si è decisamente complicata. Alcuni errori nel pre campionato, e l'infortunio durante il riscaldamento prima del match con la Moreirense hanno fatto scivolare Viviano alle spalle di Roman Salin, Renan e Maximian nelle gerarchie per la porta.



Ecco perchè secondo A Bola la dirigenza dello Sporting Lisbona starebbe già pensando alla cessione del giocatore, addirittura in questa sessione di mercato (in Portogallo la finestra per i trasferimenti è aperta sino al 1° settembre). A complicare i piani dello Sporting però ci sono le difficoltà a trovare una destinazione per Viviano: il mercato in Serie A ha chiuso i battenti, idem in Inghilterra, e la soluzione più plausibile sembra la permanenza in Primeira Liga.