Leonardo Semplici ha chiarito in un intervento a Radio Sportiva i programmi per il futuro della sua carriera. Ecco le sue parole: ​"Ho avuto qualche proposta dall'estero ma in questo momento la mia idea è di continuare a mettere in campo i miei valori in Serie A. Mi auguro di poter tornare in pista dalla prossima stagione alla guida di una squadra importante".