Ex stella del Real Madrid ritorna in Spagna?

Dopo la cessione dell'attaccante francese Mohamed-Ali Cho al Nizza la Real Sociedad è in cerca del suo sostituto. Secondo quanto riporta As gli agenti di Marco Asensio hanno offerto l'ex calciatore del Real Madrid in prestito al club basco, visto il poco spazio che sta avendo nella sua avventura al PSG, prossimo avversario della stessa Real Sociedad in Champion League.