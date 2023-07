L'avventura di Lyanco in Inghilterra potrebbe terminare dopo appena due stagioni. Il difensore brasiliano, ceduto dal Torino al Southampton nel 2021, non dovrebbe seguire i Saints in Championship: sulle tracce del 26enne, riporta Fanatik, c'è il Besiktas, con cui avrebbe già accordato i termini del contratto. Restano da definire solo alcuni dettagli