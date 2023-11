. Senza contratto dallo scorso luglio, l'ex portiere tra le altre di Empoli, Torino, Cremonese, Genoa, Palermo, ChievoVerona, Pisa, Latina e Novara ha affidato a un post sui social la notizia del suo ritiro dal calcio giocato a 35 anni: "30 anni fa, quando avevo 5 anni, presi tra i piedi il pallone da calcio e da quel momento il pallone ha fatto parte della mia vita. Mai mi sarei aspettato né immaginavo di vivere un viaggio così bello e pieno di tanti momenti di piacere. Quel bambino che una volta aveva 5 anni, fu costretto a lasciare il Kosovo, per diventare un ragazzo e un uomo, un calciatore che poi sarebbe tornato in Kosovo per difendere trionfalmente la sua porta. Come per ogni altra cosa nella vita, è giunto il momento per me di salutarvi".