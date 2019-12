Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, attualmente al Vitoria Setubal, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Fabian Ruiz: "Fabian è un calciatore di qualità e può fare bene. Quando io ero al Betis lui giocava nella squadra B. E' uno che può fare bene anche nel Real Madrid, fermo restando che il Napoli resta una squadra top. Fabian in questa squadra è cresciuto in maniera incredibile. Lobotka? E' forte, può fare bene in Italia, ma non è facile cambiare campionato, dalla Spagna all'Italia. Servirebbe un po' di tempo per fare bene".