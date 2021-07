Un’esperienza per crescere e confrontarsi con i campioni del team, tra i primi club professionistici di Esports nati in Italia., il progetto portato avanti dagli ex campioni di calcio, ha selezionato tre promettenti player che hanno avuto la possibilità di allenarsi presso il ritiro estivo di Exeed:hanno vissuto quindi tre giorni nel centro di allenamento in Toscana dove si sono riuniti giocatori, staff e dirigenti di Exeed, vivendo in prima persona l’esperienza di allenamenti Esports a livello professionistico.Per il secondo anno consecutivo, infatti, Exeed ha deciso di radunare tutti i membri in un’unica struttura: una settimana di allenamenti, programmazione, confronti e svago in un albergo in Toscana., decine di persone si sono trovate fianco a fianco per preparare la prossima stagione ed entrare ancora di più in sintonia: tra di loro, anche i tre fortunati e meritevoli talenti selezionati da PLB. All’interno della struttura, una gaming room per le dirette e gli eventi in streaming su Twitch, oltre a uno spazio dedicato agli allenamenti. Un’ulteriore dimostrazione che il mondo dei videogiochi competitivi non è solo virtuale, ma ha anche una forte componente reale e relazionale.“Fin dalla sua creazione il nostro progetto ha l’obiettivo di dare nuove opportunità di crescita e valorizzazione del talento a giovani e giovanissimi player. Io e Christian crediamo fortemente che il talento da solo non sia sufficiente per emergere e che il giusto approccio, la serietà, l’impegno, l’allenamento costante e la fatica siano elementi fondamentali per portare un giovane prospetto a diventare un campione anche negli Esports. Il confronto e la condivisione di momenti con campioni più grandi è un passaggio fondamentale per i nostri ragazzi che solo in questo modo possono capire il loro attuale livello e migliorarsi”, dichiara, promotore del progetto PLB insieme a Christian Vieri.“Il fatto che un progetto ambizioso come PLB abbia deciso di affidare ad Exeed tre dei player più promettenti della sua Academy, ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. Per il secondo anno consecutivo abbiamo trascorso un ritiro estivo al pari delle squadre di calcio della nostra Serie A e per tutti i ragazzi, dai campioni di Exeed ai player di PLB, è stata un’esperienza molto formativa”, ha detto, CEO e co-founder di Exeed. “Il mondo dei videogiochi non è fatto solo di rapporti virtuali e a distanza, ma anche di relazioni umane e personali. I compagni devono conoscersi al pari dei calciatori e degli atleti degli sport di squadra”.