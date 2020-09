Una vera e propria botta pernella prima parte dell'anno: la holding della famiglia, si apprende dal comunicato pubblicato dalla stessa società sulla semestrale,. Tra queste anche la, per cui al 10 gennaio 2020 si è provveduto all'aumento di capitale proposto il 30 settembre 2019 e approvato il 24 ottobre 2019, al termine del quale Exor continua a detenere il 63,77% delle quote."La gravita' dell'epidemia di Covid-19 in questa fase e' al momento incerta e pertanto Exor non puo' ragionevolmente stimare l'impatto che avra' sulle sue operazioni e sui risultati e sulle operazioni e sui risultati delle sue controllate operative".Exor non fornisce mai una guidance sui propri risultati, evidenzia RadioCor, e per quanto riguarda il 2020 ricorda che Ferrari l'ha rivista e le controllate Fca e Cnh Industrial l'hanno al momento ritirata e ancora non ne hanno fornita una nuova., dopo la perdita di 39,9 milioni del 2019 e il rosso di 19,2 milioni del 2018. Come evidenzia Calcioefinanza.it, dai conti di Exor emerge che i bianconeri hanno archiviato il primo semestre 2020 con un rosso di 19 milioni di euro: considerato che il club ha chiuso il primo semestre dell'esercizio 2019/20 (luglio-dicembre 2019) con una perdita netta di 50,3 milioni,. I numeri riportati nella semestrale di Exor, tuttavia, sono utilizzati per la stesura del bilancio consolidato della holding della famiglia Agnelli-Elkann e dunque il dato va considerato con cautela.