Eysseric vuole lasciare la Fiorentina. Il trequartista francese ha dichiarato a Nice-Matin: "La squadra non vince da otto partite, ma Pioli non cambia i titolari. Gioco poco o niente. Voglio andarmene, giocare e divertirmi in campo. Ci sono offerte interessanti dalla Francia. Ho l’impressione di regredire e perdere il mio tempo. Quando ero al Nizza in panchina ci andavo perché Plea e Belhanda erano al top, a Firenze è diverso. Non mi pento di aver scelto di indossare la maglia viola ma devo rilanciarmi. Cerco una nuova sfida".