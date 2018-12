L’operazione in uscita più importante dovrebbe essere quella che porta all’addio di Valentin Eysseric. Il Nizza lo ha chiesto e – come riportato da La Nazione – la Fiorentina è disponibilissima a liberare il giocatore che fra l’altro (dopo aver saltato le ultime due convocazioni) ha una voglia matta di ripartire altrove e tornare protagonista. Se Eysseric dovesse lasciare Firenze, la società punterà a un riscatto in formato… plusvalenza (ovvero intorno ai 6 milioni di euro).