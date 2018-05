Stefano Pioli è indeciso: Riccardo Saponara o Valentin Eysseric contro il Cagliari? Il francese, nelle ultime ore, sembra essere passato in vantaggio. Come riporta Radio Bruno, le sue quotazioni sono in crescita: ha segnato a Genova e ha dimostrato di essere in un buon momento di forma. La sfida è fondamentale per la rincorsa europea, sbagliare scelta sarebbe sportivamente drammatico. Ancora due giorni per sciogliere le riserve.