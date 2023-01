Ezio Greggio, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, parla della sua fidanzata, la bellissima Romina Pierdomenico, di 38 anni più giovane di lui. Al settimanale, il popolare conduttore di Striscia la Notizia ha spiegato il motivo per cui lo scorso 17 dicembre ha voluto fare gli auguri a Romina, che ha compiuto appunto 30 anni, con una poesia: "Potrei essere un lontano parente di Dante Alighieri o di Jacques Prévert. Le parole mi escono in modo spontaneo perché la mia compagna è una persona straordinaria. Era naturale che, in una occasione importante, io le dedicassi un ‘regalo’ visibile come tutti quelli che le faccio ogni volta che ci vediamo".



Ed ecco i versi di Ezio, super tifoso della Juventus, per Romina: "Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno... Beh non è che dobbiamo dirvelo, sono affari nostri".



Romina Pierdomenico, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer, showgirl e conduttrice radiofonica. Su Instragram, Romina ha un profilo seguito da 320mila followers, che non si perdono una foto della bellissima "Mina fire"!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI ROMINA PIERDOMENICO!