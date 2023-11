Ribaltone al Pont Donnaz Hone Arnad Evancon: via il tecnico Stefano Fresia, dopo 4 anni torna in panchina l'ex Torino Ezio Rossi, in seguito alla sconfitta per 3-0 contro l'Asti, per quanto riguarda il Girone A di Serie D, come riporta Gazzetta Matin.