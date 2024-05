Eziolino Capuano: 'A Taranto il capolavoro della mia carriera. Un miracolo? No quelli li fanno Padre Pio e la Madonna'

24 minuti fa



Con la vittoria a Latina, il Taranto ha chiuso il campionato a 69 punti sul campo, 65 in classifica per via della penalizzazione. L'allenatore Eziolino Capuano ha commentato così la stagione.



L'ANALISI - "Voglio ringraziare chi mi ha scelto e mi ha portato a Taranto dopo 21 anni. Penso, insieme ai ragazzi, di essermi ritagliato un posto nella storia di questa società. Abbiamo chiuso il campionato al secondo posto e nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ci siamo arrivati con sacrifici illimitati, io ci ho sempre creduto e per me è stato uno dei più grandi capolavori in una carriera in cui ho fatto tante cose buone. Se mio padre fosse ancora in vita lo dedicherei a lui, sono sicuro che oggi sarebbe molto felice. Il nostro non è un miracolo, perché quelli li fanno Padre Pio e la Madonna, il nostro è un capolavoro calcistico e sul campo abbiamo dimostrato che non c'è nessuno in grado di metterci sotto. Il rinvio dei playoff? Io dico che i punti fatti sul campo ce li devono ridare. La Sampdoria ha avuto 2 punti di penalizzazione per non aver pagato gli stipendi, a noi hanno dato 4 punti per molto meno. Detto questo, la Lega decide e noi obbediamo. Io sono un uomo del popolo, lavoro tutta la settimana per far felice la gente. La squadra l'ho costruita io, spendendo dieci volte meno rispetto a quelle che ci sono arrivate dietro. Siamo secondi, la storia non la cancella nessuno e l'Italia calcistica si dovrebbe solo togliere il cappello di fronte al Taranto".