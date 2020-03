Eziolino Capuano, allenatore dell’Avellino, dice la sua sull’emergenza coronavirus: “Il mio pensiero va in primo luogo ad Ariano Irpino, il paese più colpito in questa zona, e a chi ha perso un caro e a chi sta soffrendo. Invito tutti a rimanere a casa, sono convinto che sconfiggeremo questo verme, come lo chiamo, non virus. E torneremo ad aprire lo stadio, ad avere una vita normale, a gioire. E alla prima domenica utile, quando torneremo allo stadio, vi aspetto tutti, quella partita la vinceremo per voi”.