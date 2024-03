Eziolino Capuano: 'Il miracolo Taranto e il figlio del direttore della Banca. Allegri e io al posto di Klopp, dico tutto'

Istrionico e irriverente,è da tempo un protagonista del calcio italiano delle serie minori. L'allenatore del(4° nel girone C di) si è concesso a Fanpage per una lunga intervista, ecco le sue parole."Io ho avuto sempre coerenza,Il valore dell’uomo supera quello dell’allenatore, mi sembra piuttosto evidente dopo tutto questo tempo e quello che ho vissuto. Finché io avrò questa forza, l’allenatore lo farò sempre"."Col Taranto vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno, quindi entrare nei playoff. L’anno scorso non ci siamo riusciti per pochissimo e ci vogliamo provare quest’anno. Nonostante le tante difficoltà a 8 giornate siamo lì e questo vuol dire che è stato fatto qualcosa di importante. Il resto è aria fritta.aiutandoci a proseguire nel nostro percorso.altrimenti si rischia la fine di tante squadre che hanno speso 15-20 milioni e questo non gli fa molto onore. Noi con un budget tra i più bassi in assoluto dei tre gironi della C abbiamo dimostrato che il calcio si può fare lo stesso compensando tutto con il lavoro, le idee e uno staff importante"."Due anni fa, quando arrivai c’era una contestazione incredibile, e chi andava allo stadio veniva insultato.. Ho fatto sì che la gente si riappropriasse della propria maglia e che tutti gli appassionati potessero riappropriarsi della loro tarantinità. La questione stadio? Chi governa una città non può sparire nell’oblio.Quel tifoso di 84 anni che avete visto tutti nei video l’ho portato non solo per Taranto, ma per il calcio e lo sport italiano. Ho parlato con Gravina e Abodi ma non può albergare nessun tipo di sentimento per chi è insensibile a questo tipo di cose. Quello che è successo a Taranto è una, ma noi andremo avanti per la nostra strada”.. Perché sono venuto fuori solo a livello mediatico e non per il valore del tecnico. Questa è la verità. Qui a Taranto fui esonerato perché Pieroni all’epoca mi chiedeva diIo sono rimasto sempre me stesso, non sono mai cambiato. Quando io dico che la carriera me la sono distrutta da solo, non capisco fino a che punto c’è distruzione e quando subentra la dignità. Io ho sempre fatto giocare chi merita e non ho giocato con i sentimenti dei tifosi".- "Io penso che l’essenza è il. Il giochista è quell’allenatore bambino che esce da Coverciano e vuole fare sette passaggi consecutivi per andare a far gol.la verità è che i risultati si ottengono nel creare giocatori, perché. Crei giocatori e plusvalenze continue.. A volte ci vuole più attenzione nell’analizzare le cose.? Adesso lo stanno attaccando tutti, ma non è corretto. Io dico sempre che il calcio è il sentimento dell’irrazionalità, perché se vince ma gioca male ce lo facciamo andar bene ma se perde allora arrivano gli attacchi. Non va mai bene nulla., e non lo dico da ora. Mi piacciono le sue squadre come stanno in campo e il modo in cui lui legge la partita. Il Bologna è il Taranto della Serie A, o il Taranto è il Bologna delle Serie C. Cosa rispondo a chi negli ultimi giorni mi ha quotato come