In un intervento sul canale Twich del Milan, Filippo Galli dice la sua anche su Fikayo Tomori: “Il Milan pensa a difendersi in base a come attacca ed è una delle poche squadra in Italia che abbia questa mentalità. C’è dunque bisogno di avere giocatori che sappiano difendere a campo aperto, che sappiano leggere lo sviluppo del gioco e che sappiano impostare. Negli altri paesi sono già andati oltre, noi siamo ancora a discutere della costruzione da dietro. In realtà, quando si costruisce dal basso, si sa poi difendere meglio; con il Napoli abbiamo preso goal perché non siamo saliti bene con i difensori, senza dare colpa ad altre cose".