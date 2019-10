Filippo Galli, ex giocatore del Milan e ora impegnato nella federazione, ha presentato a Coverciano,insieme a Demetrio Albertini il nuovo corso per la formazione dei responsabili dei settori giovanili:



“La creazione del corso per responsabile settori giovanili, che vuole puntare a migliorare il lavoro di tutto il nostro movimento. Vorremmo inglobare tutti i responsabili dei migliori club, perché potrebbe diventare una risorsa sia per la nazionale che per le squadre. Un dirigente capace di migliorare e valorizzare i ragazzi del settore giovanili può ridurre decisamente i costi di un club, migliorandone l’organico. Abbiamo pensato ad un corso molto lungo, perché vogliamo dare competenze trasversali, dalla parte legale alla parte organizzativa. Cercheremo di tenere il più attivi possibile i nostri partecipanti, con report, tavole rotonde e attività anche con importanti squadre dall’estero. Abbiamo deciso di istituire il premio Mino Favini che verrà fatto per premiare il miglior responsabile di settori giovanili.”