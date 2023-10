Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi, nuovo tecnico della Salernitana, ha parlato della sua esperienza appena iniziata coi campani: "Il presidente Iervolino mi ha chiesto di insegnare ai giocatori alcuni movimenti dei miei. Per prima cosa ho detto che bisogna conoscere bene i compagni. Gli attaccanti devono capire questo. Sono i compagni che ti fanno fare gol.



SULLA CARRIERA - "Tutti ricordano la finale di Atene col Milan, ma la vera partita della vita è stata la finale di Manchester. Ho fatto più di 300 gol e ho deciso finali di Champions e partite chiave per lo scudetto. Ora facciamo fatica a creare attaccanti forti. Con l'Italia ho giocato meno, rispetto a quelle che erano le mie qualità. C'erano giocatori fortissimi. Si giocava con una sola punta e quella era Vieri. Adesso l'Italia è in buone mani. Ci sono giocatori forti