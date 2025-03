F1, disastro Ferrari: Hamilton e Leclerc squalificati dal GP di Cina

Clamoroso in F1: a poche ora dal termine del, che ha visto Oscar Piastri vincere su McLaren,. Dopo la gioia dei tifosi della Rossa per la vittoria di Hamilton della gara sprint, la scuderia di Maranello conclude il weekend asiatico con una doppia clamorosa squalifica.. Durante i controlli post-gara della FIA, la monoposto numero 16 è stata trovata sottopeso. Dal comunicato ufficiale rilasciato sul sito della F1, si legge che al momento della pesa, la vettura pesavadopo il suo ritorno ai box,. Dato che, però, l'alettone anteriore era stato danneggiato nel primo contatto con il compagno di squadra Hamilton, la monoposto di Leclerc è stata ripesata utilizzando la piastra terminale recuperata e poi un'ala anteriore di scorta ufficiale, portando il peso complessivo a 800,5 kg.. Per la cronaca, anche Gasly (Alpine) è stato squalificato per lo stesso motivo di Leclerc.

. La monoposto dell'inglese è stata, infatti, trovata con ilIn parole semplici, la vettura numero 44 è stata abbassata troppo per il Gran Premio di Cina, facendo sì che il fondo toccasse in maniera eccessiva la pista, consumando troppo il pattino posteriore.