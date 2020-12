Max Verstappen su Red Bulla partirà in pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1.35.246, l'olandese ha preceduto di un soffio Valtteri Bottas con la Mercedes (1:35.271).



In seconda fila partiranno il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Nono tempo per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Sebastian Vettel non si è qualificato per la Q3.