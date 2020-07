La Formula 1 riparte dalle Mercedes: dopo la falsa partenza di marzo in Australia e i mesi di stop dovuti all’emergenza coronavirus, Valtteri Bottas vince il primo Gran Premio dell’anno in Austria, davanti alla Ferrari di un sorprendente Charles Leclerc e alla McLaren di Lando Norris. Solo quarto il campione del mondo Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per aver speronato la Red Bull di Alexander Albon. La prima vittoria della stagione, riferisce Agipronews, porta gli analisti a dimezzare la quota per il titolo al finlandese della Mercedes, da 6,50 a 3,25, alle spalle di Hamilton, che si conferma favorito a 1,60. Le Frecce d’Argento sono avanti a 1,10 anche nel Mondiale Costruttori, davanti alle Red Bull a 7,50. Doppia cifra, a 12,00, per la Ferrari, che punta tutto su Leclerc: il mondiale al monegasco vale 7,50 (stessa quota per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, ieri costretto al ritiro), mentre il titolo a Sebastian Vettel, al suo ultimo anno a Maranello e solo decimo nella prima gara della stagione, è un’ipotesi a 50 volte la scommessa.