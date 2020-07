E’ Lewis Hamilton a trionfare nel Gran Premio d’Ungheria, in una gara senza storia. L’inglese chiude con 8 secondi di vantaggio su Max Verstappen, secondo, con l’altra Mercedes di Valtteri Bottas terza.





Ancora malissimo le Ferrari, doppiate, con Vettel sesto e Leclerc addirittura undicesimo e fuori dai piazzamenti con punti. Per Hamilton è la vittoria numero 83 in Formula Uno.