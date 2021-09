Kimi Raikkonen è risultato positivo al Covid e non correrà il Gran Premio d'Olanda, in programma questo weekend a Zandvoort. Il risultato è emerso da un tampone molecolare effettuato all'interno del protocollo della Formula 1. Kimi è stato messo in isolamento, a rischio anche il Gran Premio di Monza del 12 settembre. Il timore ora è che abbia contagiato altri all'interno della squadra e del paddock.



Raikkonen nei giorni scorsi aveva annunciato il ritiro a fine stagione dalla F1. Al suo posto a Zandvoort correrà Robert Kubica.