L'Arsenal vola ai quarti di FA Cup: 2-0 per i Gunners di Arteta in casa del Portsmouth, decide l'uno-due a cavallo tra fine primo tempo e ripresa di Sokratis e Nketiah. Paura nel primo tempo per Lucas Torreira: il centrocampista è uscito in barella e con l'ossigeno per un brutto infortunio alla caviglia, ma nel post-partita ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni.



Portsmouth-Arsenal 2-0

45+4' Sokratis (A), 51' Nketiah (A).