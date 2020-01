Prosegue il programma di FA Cup con i replay dei 32esimi di finale (secondo turno delle gare terminate in parità): passa il Newcastle, avanti anche il Shrewsbury che affronterà il Liverpool nel quarto turno. Gli occhi però sono puntati su Londra, dove il Tottenham affronta il Middlesbrough: gli Spurs battono 2-1 il Boro, Mourinho lascia in campo per tutto l'incontro Christian Eriksen, obiettivo dell'Inter.





h. 20.45



Blackpool-Reading 0-2

42' Boye (R), 83' Obita (R).



Coventry-Bristol Rovers 3-0

4' Biamou (C), 50' Pask (C), 57' Biamou (C).



Newcastle-Rochdale 4-1

17' autogol O'Connell (N), 20' M. Longstaff (N), 26' Almiron (N), 82' Joelinton (N), 86' Williams (R).



Shrewsbury-Bristol City 1-0

89' Pierre (S).





h. 21.05



Tottenham-Middlesbrough 2-1

3' Lo Celso (T), 15' Lamela (T), 83' Saville (M).