FA Cup: ai quarti sarà Liverpool-Manchester United, Chelsea avanti con fatica. Un ex Juve fa fuori De Zerbi

Si completa il tabellone dei quarti di finale dell’edizione 2023/2024 di FA Cup. Dopo i successi di ieri del Manchester City sul campo del Luton Town, del Coventry City sul Maidstone e l’affermazione ai rigori del Newcastle e il colpo del Leicester di Maresca in casa del Bournemouth, nella serata di oggi sono stati disputati gli ultimi quattro ottavi di finale della competizione.



SUPERSFIDA - Ai quarti la sfida più affascinante sarà indiscutibilmente quella tra il Manchester United, che ha bisogno di un gol all’89° di Casemiro per eliminare il Nottingham Forest, e il Liverpool, che con la rete del 2005 Lewis Koumas - all’esordio assoluto - e la doppietta del 2006 Danns (ai primi gol ufficiali coi Reds) si sbarazza per 3-0 del Southampton.



GLI ALTRI ACCOPPIAMENTI - Soffre più del previsto pure il Chelsea, che ha bisogno di un gol a tempo scaduto di Conor Callagher per imporre il 3-2 a Stamford Bridge al Leeds, che aveva aperto per primo le marcature Joseph (autore anche della rete del momentaneo 2-2). Ai quarti di finale ci sarà il Leicester di Enzo Maresca, capolista in Championship. Il Manchester City detentore del titolo sfiderà il Newcastle, mentre il Coventry troverà sulla sua strada il Wolverhampton, che elimina il Brighton di Roberto De Zerbi grazie all’1-0 firmato dall’ex Juve Mario Lemina dopo soli due minuti.