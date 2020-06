Dopo la Premier League, in Inghilterra riparte anche la FA Cup: si ricomincia dai quarti di finale, apre le danze il Manchester United a Carrow Road, sul campo del Norwich, fanalino di coda in campionato, oggi alle 18.30. I Canaries hanno eliminato il Tottenham negli ottavi di finale ai calci di rigore, dopo aver già battuto Burnley e Preston nei turni precedenti: la squadra del tedesco Daniel Farke, a -6 dalla zona salvezza in campionato, cerca soddisfazioni in Coppa. Il cammino dello United invece è cominciato battendo il Wolverhampton, poi Tranmere e Derby County, contro Wayne Rooney: la squadra di Solskjaer non perde da 13 partite tra tutte le competizioni e ne ha vinte 9.



h 18.30 Norwich-Manchester United LIVE