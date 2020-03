Il Derby County di Philip Cocu sfida in casa il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer nell'ultimo degli ottavi di finale dell'FA Cup, in programma alle ore 20.45 presso il Pride Park Stadium: la vincente del confronto sfiderà poi il Norwich City nei quarti di finale del torneo, che ieri ha eliminato il Tottenham di Josè Mourinho. Stagione a metà classifica nella Championship inglese per i padroni di casa, mentre i Red Devils occupano il quinto posto in Premier League, in piena zona Europa. Il Derby County si è qualificato eliminando nell'ordine il Crystal Palace e il Northampton (nel replay del quarto turno), il Manchester United invece ha estromesso il Wolverhampton (1-0 nel replay) e il Tranmere Rovers. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, in base al nuovo regolamento della competizione, per decidere la squadra qualificata non sono previsti replay ma si giocheranno i tempi supplementari e si batteranno eventualmente i calci di rigore. I 4 precedenti in FA Cup hanno visto altrettanti successi del Manchester United, ma questa sarà senza dubbio la partita di Wayne Rooney, il grande ex del confronto, con 559 presenze e 253 gol con i Red Devils, che ritrova per la prima volta dall'addio.



h 20.45 Derby County-Manchester United LIVE