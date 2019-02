Dopo la settimana di coppe, con l'arrivo del weekend tornano in campo i massimi campionati europei e la FA Cup inglese. Si comincia questa sera, con il primo degli ottavi di finale in programma: alle 20.45 ​al Loftus Road di Londra si affrontano in uno dei tanti derby della capitale inglese Queens Park Rangers e Watford, con entrambe le formazioni che sogano un posto nella finale di Wembley. I padroni di casa, che militano nella seconda serie della Championship, hanno eliminato in successione Leeds United e Portsmouth, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio su Stoke City e Newcastle. QPR che a causa di quattro sconfitte consecutive sembra aver abdicato al ruolo di outsider per la promozione nella prossima Premier League. Situazione completamente diversa per il Watford, che è ormai salvo e sta puntando con forza ad un posto ai playoff di Europa League della prossima stagione.



h 20.45 QPR-Watford LIVE