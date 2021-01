Non solo Premier. Torna subito in campo, dopo le gare del weekend, la FA Cup, con una partita valida per i 32esimi di finale: al St. Mary's Stadium il Southampton di Ralph Hasenhuttl, vera e propria rivelazione della prima parte del campionato inglese con il suo piazzamento in zona Champions, ospita lo Shrewsbury, squadra ​che milita in Football League One, la terza divisione del calcio inglese, e che ha eliminato Oxford e Cambridge nei due turni precedenti. Chi vince troverà l'Arsenal ai sedicesimi.



h 21 Southampton-Shrewsbury 1-0 - 17' N'Lundulu (So)