Prosegue la stagione in Inghilterra, con le semifinali dell’edizione 2019/20 di FA Cup. La prima delle due sfide metterà di fronte l’Arsenal e il Manchester City alle 20.45; domani l’altra gara tra Manchester United e Chelsea alle 19.00.



Entrambe le squadre si presentano al match con grandi motivazioni: i Gunners vogliono riscattare una stagione che si potrebbe concludere senza la qualificazione alle prossime coppe europee. I Citizens invece, in attesa delle Final Eight di Champions League, cercano la vittoria nella competizione dopo aver visto la Premier League finire nelle mani del Liverpool di Klopp. Arsenal-City è anche Arteta contro Guardiola: l’allenatore dei Gunners era il vice di Pep proprio al City.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ARSENAL - Martinez, Mustafi, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang.​



MANCHESTER CITY - Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Gundogan, D Silva, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling.​



Di seguito la diretta testuale delle azioni salienti del match: