Ultimo atto della stagione del calcio inglese. In attesa del, che tra una settimana scenderà in campo per la finale di Champions League contro il Real Madrid provando a dare ancor più lustro al calcio britannico, ile ilsi sfidano nella finale di FA Cup, in programma alle 18.15 a. Ennesima puntata della sfida, che sembra infinita, tra Antonioe Joséhanno finito la stagione al quinto posto, fuori dalla zona Champions League, venendo eliminato agli ottavi dalnella massima competizione europea per club e in semifinale di Coppa di Lega dall'Arsenal; i Red Devils, invece, sono arrivati secondi, alle spalle del Manchester City, perdendo ai quarti di Coppa di Lega col Bristol e agli ottavi di Champions con il Siviglia di Vincenzo. Questa sera si giocano l'ultimo trofeo rimasto della stagione.(3-4-1-1): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kanté, Fabregas, Bakayoko, Alonso; Hazard; Giroud. All.: Conte.(4-3-3): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Alexis, Rashford. All.: Mourinho.CHELSEA-MANCHESTER UNITED 0-021' - Hazardi si invola, sulla destra, in area di rigore: Oliver, arbitro di Real-Juve, fischia il rigore per il fallo di Jones sul belga, pronto a calciare in porta al limite dell'area piccola. Scivolata che va in pieno sul 10 del Chelsea: Oliver lo ammonisce, Conte voleva il rosso.- Hazard, da sinistra, dentro l'area di rigore, libera il mancino: risponde sul primo palo, col piede, de Gea. La prima fiammata è del Chelsea.