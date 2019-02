La debacle contro il Manchester City èstata ormai archiviata e il Chelsea, dopo aver vinto nei sedicesimi di finale in Europa League, può trovare un'altra occasione di riscatto negli ottavi di finale di Fa Cup, in casa contro il Manchester United questa sera. I numeri giocano a favore della squadra di Sarri: i Red Devils hanno perso in Champions contro il PSG ma soprattutto non battono i Blues a Stamford Bridge dal 2012. Gli analisti Stanleybet.it danno più spazio all'«1», offerto a 1,95, mentre si sale a 3,45 per la «X» e a 3,50 per il blitz dello United. Nessuna delle due squadre fatica a trovare il gol: sono 52 quelli segnati dallo United in campionato, 45 quelli del Chelsea, una gara da Over (almeno tre reti complessive) viaggia a 1,80, mentre lo stesso finale del 2012 (quando vinsero i Red Devils) vale 37 volte la posta.