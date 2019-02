Questa sera lo Stamford Bridge di Londra ospiterà il match clou del primo turno di ottavi di finale di FA Cup: riflettori puntati su Chelsea-Manchester United. Entrambi i club inglese provengono da due precedenti incontri assai nefasti, si legge in una nota: i Blues stanno ancora cercando di assimilare il 6-0 contro il Manchester City, lo United di Solskjaer invece è reduce da una pesantissima sconfitta in Champions League contro i francesi del PSG. Betaland punta sulla supremazia dei padroni di casa, favoriti a quota 1.98 con il pipita Higuain Primo marcatore a 2.35. I Red Devils, invece, si giocano a 3.80 con la possibile rimonta affidata a Paul Pogba a 8.50 come Ultimo marcatore. Il primo tempo sembra essere totalmente domininato dai padroni di casa che negli 1X2 HalfTime si giocano vincenti a 2.45, nel secondo invece ci si attende almeno una rete ospite a 1.91. In ogni caso l’Over 2.5 a 1.75 sembra essere la via più semplice per la definizione del match.