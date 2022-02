Vittorie sofferte. Sono serviti i supplementari a Chelsea e West Ham per superare il turno di FA Cup, nonostante le avversarie di un livello decisamente inferiore. I Blues hanno battuto 2-1 il Plymouth, che milita in terza serie inglese, grazie alle reti di Azpilicueta e Marcos Alonso nei supplementari, dopo il vantaggio di Gillesphey. Decisivo il rigore parato da Kepa al 118°.



Il West Ham, invece, pìè passato al 121' dopo aver raggiunto il pareggio al 91': in gol Rice e Bowen, il vantaggio dei padroni di casa del Kidderminster era stato segnato da Penny. Una pazza vittoria contro un club che milita nella sesta serie del calcio inglese.