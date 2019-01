Premier League ferma, sono andati in scena oggi i sedicesimi di finale di FA Cup. Alle 17 terzo derby londinese consecutivo per il Tottenham, che aveva battuto il Fulham in campionato, ma poi ha rimediato una grande delusione contro il Chelsea, uscito vittorioso ai calci di rigore da un’intensa semifinale di ritorno di League Cup, andata in scena giovedì scorso: oggi un'altra sconfitta, per 2-0 contro il Crystal Palace a Selhurst Park, con la rete di Wickham e il rigore dell'ex di Townsend. Spurs privi di tre calciatori fondamentali (Harry Kane e Dele Alli sono infortunati, mentre Heung-Min Son è impegnato in Coppa d’Asia con la nazionale sudcoreana), ma eliminati con rimpianti.



Alle 19 tutto è pronto per il debutto di Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea a Stamford Bridge, dopo l'addio al Milan: dopo aver assistito dagli spalti al successo ottenuto dai Blues contro il Tottenham in League Cup, l’attaccante argentino parte titolare in questo fine settimana. Lo Sheffield Wednesday non sembra poter rappresentare un ostacolo insormontabile, essendo situato nelle zone basse della classifica di Championship, la seconda serie del sistema calcistico inglese.



h 17 Crystal Palace-Tottenham 2-0 - 9' Wickham (C), 34. rig Townsend (C) LIVE

al 45' Trippier (T) sbaglia un rigore



h 19 Chelsea-Sheffield Wednesday LIVE