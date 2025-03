FA Cup: l'errore di Zirkzee condanna il Manchester United, vince il Fulham ai rigori. Il Brighton elimina il Newcastle

AFP via Getty Images

Prosegue il(ottavi di finale) con altre due partite in questa domenica,. E non mancano le sorprese:- Una di queste è l'eliminazione del Newcastle, sconfitto in casa ai tempi supplementari dal Brighton. I Magpies passano in vantaggio al 22' con il rigore di Alexander Isak, ma a ridosso dello scadere del primo tempo Yankuba Minteh pareggia i conti. L'1-1 regge fino a alla fine dei tempi regolamentari, con un gol annullato per fuorigioco a Fabian Schar e un'espulsione per parte, Gordon per i padroni di casa (rosso diretto) e Lamptey per gli ospiti (doppio giallo). Si va così ai tempi supplementari e al 114' ci pensa Danny Welbeck a firmare il gol del definitivo 1-2 per i Seagulls, che passano il turno.

- Va oltre i tempi regolamentari anche la sfida seguente a Old Trafford tra Manchester United e Fulham. La partita si mette male per i Red Devils, perché nel recupero del primo tempoporta in vantaggio i Cottagers. Il pareggio per lo United di Ruben Amorim arriva al 71' con. L'1-1 non si sblocca e si va quindi all'overtime, ma non basta un'altra mezz'ora e si arriva così ai calci di rigore e lì arriva l'altra sorpresa: fince il Fulham,

22' Isak (N), 44' Brighton (B).45+1' Bassey (F), 71' Bruno Fernandes (M).