Non solo Premier League. In contemporanea col campionato inglese oggi sono andati in scena due sfide valide per i quarti di finale di FA Cup, una alle 13.15 e una alle 18,.30: nella prima il Southampton di Hasenhuttl ha vinto per 3-0 sul campo del Bournemouth, grazie alla rete di Djenepo e alla doppietta di Redmond, mentre nella seconda il City di Guardiola ha battuto 2-0 a domicilio l'Everton di Ancelotti, con i gol di Gundogan e de Bruyne. Saints e Citizens saranno rivali nella prima semifinale, nella seconda si sfideranno le vincenti di Leicester-Manchester United e Chelsea-Sheffield United,