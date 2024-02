FA Cup: Haaland ne fa cinque al Luton, 2-6 e Manchester City ai quarti di finale

Redazione CM

Una risposta anche esagerata alle critiche per alcuni errori un po' anomali per la macchina da gol norvegese del Manchester City, Erling Haaland: il centravanti ex Borussia Dortmund si è letteralmente scatenato nella gara degli ottavi di finale di FA Cup contro il Luton Town, formazione di Premier League, e ha segnato ben cinque reti in 77 minuti di permanenza in campo prima di essere rilevato da Julian Alvarez.



Cinque marcature di cui quattro su assist di Kevin De Bruyne, che ha passato l'intera prima parte di stagione fuori causa per via di un lungo infortunio ma adesso è tornato a servire palloni deliziosi al cyborg nordico. Il quinto assist è di un altro mago come Bernardo Silva, il gol finale ha portato la firma dell'ex interista Mateo Kovacic. Curioso come anche i due gol del Luton, segnati da Clark, siano stati entrambi assistiti da Ross Barkley.