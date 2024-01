FA Cup, i risultati del terzo turno: il City ne fa 5, West Ham al replay. In campo Arsenal-Liverpool

In scena in giornata il terzo turno di FA Cup, con diverse partite in programma e il big match tra Arsenal e Liverpool a chiudere il programma:



Luton - Bolton 0-0

Manchester City - Huddersfield 5-0 (2 Foden, Alvarez, Doku, aut Jackson)

Nottingham Forest - Blackpool 2-2 (Dominguez, Gibbs-White)

Peterborough - Leeds 0-3

Shewsbury - Wrexham 0-1

WBA - Aldershot 4-1

West Ham - Bristol City 1-1 (Bowen)

Arsenal - Liverpool