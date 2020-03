Chelsea, Newcastle e Sheffield United superano il quinto turno di FA Cup e staccano il biglietto per i quarti di finale, battendo rispettivamente Liverpool, West Bromwich e Reading. I Blues trovano una rete per tempo con Willian e Barkley, la prima delle quali in seguito ad un grossolano errore difensivo dei Reds. A fare la differenza però è Kepa, che ritrova la fiducia di Lampard e la ripaga nel migliore dei modi. Il Newcastle segna tre reti in 47 minuti, poi nella ripresa Philips prima e Zohore nel finale regalano un barlume di speranza al WBA, che tuttavia deve arrendersi alla formazione di Steve Bruce. Sorride, infine, lo Sheffield: dopo i supplementari, gli uomini di Chris Wilder battono 2-1 il Reading. Nei 90' reti di McGoldrick e Puscas, al 105' il gol decisivo di Sharp.



Chelsea-Liverpool 2-0

13’ Willian, 64’ Barkley



West Bromwich Albion-Newcastle 2-3

33’ e 46’ Almiron (N), 47’ Lazaro (N), 74’ Philips (W), 93’ Zohore (W)



Reading-Sheffield United 1-2 (dts)

2' McGoldrick (S), 43' Puscas (R), 105'+1' Sharp (S)