Il Manchester United paga a caro prezzo la fatica di giovedì contro il Milan in Europa League. Nei quarti di FA Cup s'inchina al Leicester ed esce dalla competizione. Grande protagonista del match è stato Iheanacho, autore di due gol (24' e 73') e un assist. I Red Devils, che avevano raddrizzato la sfida al 38' con Greenwood, hanno patito la rete in avvio di ripresa (52') di Tielemans che, di fatto, ha orientato la qualificazione. Il Leicester in semifinale, il 17 aprile, se la vedrà con il Southampton.









L’altra semifinale sarà tra Chelsea e Manchester City. I Blues hanno rispetto i pronostici contro lo Sheffield United imponendosi per 2-0: ha aperto le marcature (24') un'autorete di Norwood poi ha pensato Ziyech a mettere al sicuro al 92' il risultato. Thomas Tuchel aumenta così a 14 gare la propria imbattibilità sulla panchina del Chelsea.