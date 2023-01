Dopo la batosta col Brighton di sabato, il Liverpool non sbaglia il colpo in casa del Wolverhampton di Lopetegui conquistando l’accesso al quarto turno di FA Cup. Decisivo un gran gol dalla distanza di Harvey Elliott poco prima del quarto d’ora di gioco. Respira Klopp, che però adesso dovrà vedersela ancora con De Zerbi, un incubo: nei due precedenti stagionali contro l’italiano, i Reds non hanno mai vinto. Da segnalare il successo esterno del Luton Town ai danni del Wigan, così come quello del Birmingham che mette ko i Forest Green Rovers per 2-1. Ce la fa pure il Bristol, sempre a domicilio: Swansea sconfitto ai supplementari. Vince tra le mura amiche, e con largo punteggio, solo il West Bromwich. Di seguito tutti i risultati di serata.



Forest Green Rovers-Birmingham 1-2

Swansea City-Bristol City 1-2

Wigan-Luton Town 1-2

Wolverhampton-Liverpool 0-1

West Bromwich-Chesterfield 4-0