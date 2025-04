Getty Images

FA Cup, il Manchester City batte il Nottingham Forest e vola in finale: il Crystal Palace tra Guardiola e l'unico trofeo stagionale

43 minuti fa

Il Manchester City batte il Nottingham Forest e strappa il pass per la finale di FA Cup. Il prossimo 17 maggio la squadra di Guardiola si troverà di fronte il Crystal Palace di Glasner e partirà da favorita per evitare di terminare la stagione con zero titoli, dopo che il Liverpool ha interrotto la striscia di titoli di Premier League conquistati dai Citizens.



Contro la sorpresa di questa stagione, il City ha controllato la gara e punito la squadra di Nuno Espirito Santo con due reti nelle fasi iniziali di ambo i tempi. Nella prima frazione Lewis ha instradato il match sulla via di Manchester, nella seconda invece ha chiuso la contesa Gvardiol. A Wembley dunque ci sarà di nuovo il Manchester City con l’obiettivo concreto di addolcire una stagione partita male ma che potrebbe finire con un titolo sempre e comunque prestigioso.