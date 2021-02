Ottavi di finale nella Coppa d'Inghilterra in programma anche oggi, dopo le gare di ieri. In campo alle 18.30 Wolves-Southampton, mentre in serata, alle 21, il Chelsea di Tuchel va sul campo del Barnsley, squadra di Championship.



h 18.30 Wolves-Southampton 0-2 - 49' Ings (S), 90' Armstrong (S)



h 21 Barnsley-Chelsea