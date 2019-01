Nella sfida sul campo del Blackpool, valida per il terzo turno di FA Cup, l'Arsenal di Unai Emery rifila un netto 3-0 ai padroni di casa e conquista il pass per i 16esimi di finale. Per i Gunners, grande protagonista il centrocampista classe 1999 Joseph Willock, autore di una doppietta, mentre l'altra rete porta la firma di Iwobi.